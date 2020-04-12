В Архангельске возбудили дело по факту убийства трех женщин

ТАСС, 12 апреля. Уголовное дело возбуждено по факту убийства трех женщин, чьи тела были обнаружили при тушении пожара в квартире жилого дома в Архангельске. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Архангельской области.

"В субботу около 20:00 при локализации пожара в квартире дома по улице Гагарина в Архангельске обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти и следами термического воздействия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, вечером 11 апреля 77-летняя пенсионерка ушла в квартиру к 83-летней одинокой соседке. Через некоторое время из квартиры женщины раздался шум, на который пришла дочь 77-летней пенсионерки. Неизвестный убил трех женщин, поджег квартиру и скрылся с места преступления. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, добавили в управлении.