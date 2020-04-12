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У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3

Его очаг залегал на глубине 44,7 км под морским дном

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова.

Подземные толчки были зарегистрированы в 19:36 по китайскому времени (14:36 мск). Их эпицентр находился в акватории Тихого океана в 60,8 км от береговой линии уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 44,7 км под морским дном.

Колебания почвы ощущались на территории уездов Илань, Хуалянь, Наньтоу, Чжанхуа, а также в городе Тайчжун. Данных о пострадавших, ущербе и угрозе цунами не поступало. Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

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