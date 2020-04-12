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Самолет Air France обстреляли в аэропорту в Республике Конго

Во время инцидента в нем не было ни экипажа, ни пассажиров

ПАРИЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Пассажирский авиалайнер A330 компании Air France был обстрелян в субботу в аэропорту города Пуэнт-Нуар (Республика Конго). Об этом представители авиаперевозчика сообщили в воскресенье Agence France Presse (AFP).

Самолет предназначался для вывоза из Африки граждан Франции, оказавшихся блокированными в условиях пандемии нового коронавируса. По пути в Париж борт должен был совершить посадку в Банги, столице Центрально-Африканской Республики, где его также ожидали французы.

По сведениям авиакомпании, самолет был обстрелян на стоянке в аэропорту приморского Пуэнт-Нуара. "В момент инцидента в нем не было ни экипажа, ни пассажиров", - уточнили в Air France. По сведениям AFP, на фюзеляже видны отверстия от пуль. Воздушное судно находилось под охраной местной транспортной жандармерии, а также сотрудников частной охранной компании, нанятых французским авиаперевозчиком.

Теперь этот самолет заменят лайнером Boeing 777-200, на котором французский экипаж прибудет в Республику Конго из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль. Обратный рейс в Париж должен отбыть в понедельник утром.

Теги
ФранцияКонго (РК)
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