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На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе

Подозреваемый заключен под стражу

КРАСНОДАР, 13 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодара, он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по Краснодарскому краю в отношении вора в законе возбуждено уголовное дело. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с мая 2012 года житель Краснодара занимал высшее положение в преступной иерархии. Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, имеющие более низкий криминальный статус, должны подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

Руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде вор в законе обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

"Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, ГУ МВД России по краю, а также УФСИН России по краю", - добавили в пресс-службе, уточнив, что в настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
РоссияКраснодарский край
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