В Новгородской области возбудили первое дело за фейк о коронавирусе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 апреля. /ТАСС/. Следователи в Новгородской области возбудили первое в регионе уголовное дело о распространении в СМИ заведомо ложной информации о том, что якобы 30 заключенных колонии в поселке Топорок заразились коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новгородской области.

"В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. По данным следствия, в одном из интернет-изданий 9 апреля 2020 года размещена заведомо ложная информация об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а именно о том, что якобы 30 заключенных колонии в поселке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной инфекцией. Данная информация не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают граждан, причастных к созданию и распространению недостоверной информации.

На 13 апреля в регионе зафиксировано 26 случаев заражения, 4 пациента выздоровели.