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Пандемия коронавируса нового типа

В Твери СК возбудил уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в СМИ

По данным ведомства, одно из интернет-изданий опубликовало недостоверные данные о том, что в городской клинической больнице № 7 зафиксирован высокий уровень смертности

ТАСС, 13 апреля. Следователи возбудили первое в регионе уголовное дело против одного из средств массовой информации Твери из-за публичного распространения недостоверной информации о высокой смертности от коронавирусной инфекции в городской больнице. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

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"Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следователей, одно из интернет-изданий опубликовало недостоверные данные о том, что в клинической больнице № 7 города Твери зафиксирован высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции. "При этом, согласно сведениям, представленным УМВД России по Тверской области, размещенная информация не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что первое уголовное дело по аналогичной статье УК РФ было возбуждено в Твери из-за публикации жителем в социальных сетях недостоверных сведений о введении запрета на въезд в город и выезд из него.

 

Теги
РоссияТверская областьПандемия коронавируса нового типа
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