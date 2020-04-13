В Твери СК возбудил уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в СМИ

ТАСС, 13 апреля. Следователи возбудили первое в регионе уголовное дело против одного из средств массовой информации Твери из-за публичного распространения недостоверной информации о высокой смертности от коронавирусной инфекции в городской больнице. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следователей, одно из интернет-изданий опубликовало недостоверные данные о том, что в клинической больнице № 7 города Твери зафиксирован высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции. "При этом, согласно сведениям, представленным УМВД России по Тверской области, размещенная информация не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что первое уголовное дело по аналогичной статье УК РФ было возбуждено в Твери из-за публикации жителем в социальных сетях недостоверных сведений о введении запрета на въезд в город и выезд из него.