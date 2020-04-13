ABC: в результате торнадо на юге США погибли 18 человек

ТАСС, 13 апреля. По меньшей мере 18 человек стали жертвами торнадо и сильного ветра на юге США. Об этом в понедельник сообщил телеканал ABC.

По его данным, наибольший ущерб нанесен Миссисипи, из-за непогоды в этом штате погибли 11 человек. Еще шесть человек стали жертвами стихии в Джорджии, один человек погиб в Арканзасе. Не менее 14 человек госпитализированы в Теннесси. В штате Луизиана повреждены до 300 домов, информации о жертвах пока не поступало.

Торнадо и сильный ветер обрушились в воскресенье на Луизиану, Арканзас, Теннесси, Алабаму, Южную Каролину и Северную Каролину. Губернаторы штатов Миссисипи, Луизиана и Алабама объявили режим ЧС. Порядка 750 тыс. человек остались без энергоснабжения.