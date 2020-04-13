На Кубани глава стройфирмы обвиняется в хищении и мошенничестве более чем на 1 млрд рублей

КРАСНОДАР, 13 апреля. /ТАСС/. Полицейские на Кубани завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов, а также хищении денежных средств у банка. Обвиняемым по делу проходит руководитель строительной компании, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 1 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем строительной компании, привлек в качестве инвестиций денежные средства более 170 граждан и юридических организаций под видом строительства трех 25-этажных многоквартирных домов на территории краевого центра, возведение которых было прекращено. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 890 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также обвиняемый подделал бухгалтерские документы и получил у банка кредит на 600 млн рублей. "В результате противоправной деятельности обвиняемого общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу", - добавила Волк.