{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Крыму предъявили обвинения экс-лидеру экстремистского "Меджлиса" Джемилеву

Его обвиняют в незаконном пересечении границы России, обороте боеприпасов и небрежном хранении оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Следователи в Крыму предъявили обвинения в незаконном пересечении границы России, обороте боеприпасов и небрежном хранении оружия бывшему лидеру запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" и депутату Верховной Рады Украины Мустафе Джемилеву, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Следственного комитета РФ.

В сообщении отмечается, что следователи Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю в связи с вновь открывшимся обстоятельствами приняли к производству уголовные дела, ранее возбужденные крымским УФСБ России в отношении гражданина Украины, бывшего председателя экстремистской организации "Меджлис" Мустафы Джемилева.

"Сегодня ему предъявлено обвинение в пересечении государственной границы Российской Федерации при въезде иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством России, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК РФ); небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 УК РФ); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 мая 2014 года Джемилев прибыл из Киева в аэропорт Шереметьево, где пограничники отказали ему во въезде в страну, и он отправился обратно на Украину. "Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска "Армянск" (Турецкий вал). Однако дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений", - говорится в сообщении.

Также бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7.62. Джемилев хранил в сейфе в своем доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС того же калибра. В СК отметили, что сын Джемилева узнал, где находится ключ от сейфа, забрал из него карабин в мае 2013 года и убил человека.

"В настоящее время следствием в рамках расследования данных уголовных дел во взаимодействии с правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства, а также иная противозаконная деятельность бывшего лидера "Меджлиса" на территории полуострова", - говорится в сообщении.

Адвоката ознакомили с обвинениями

Адвокат Джемилева Николай Полозов на своей странице в Facebook также подтвердил, что следователи ознакомили его с обвинениями. Защитник уточнил, что 10 патронов к карабину были приобретены в период с 1996 по 2013 годы. "Из карабина, принадлежащего Мустафе Джемилеву, его сыном по неосторожности была причинена смерть человеку. СК квалифицирует виновность Мустафы Джемилева в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом, что повлекло тяжкие последствия", - пояснил адвокат.

Полозов добавил, что дело Джемилева расследует тот же следователь, что занимается делом председателя запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова.

В пресс-службе Следственного комитета РФ 31 марта сообщили о предъявлении Чубарову обвинений по факту организации массовых беспорядков в Крыму в феврале 2014 года. Также, по данным СК, весной 2015 года Чубаров в эфире одного из украинских телеканалов высказывал "призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов Российской Федерации, а также к присоединению Республики Крым к территории Украины".

В новость внесены изменения (16:51 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца. 

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Бывший глава Кирова Быков подозревается в пособничестве мошенничеству на 22 млн рублей
Владимир Быков был задержан в конце прошлого года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС