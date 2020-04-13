В Крыму предъявили обвинения экс-лидеру экстремистского "Меджлиса" Джемилеву

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Следователи в Крыму предъявили обвинения в незаконном пересечении границы России, обороте боеприпасов и небрежном хранении оружия бывшему лидеру запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" и депутату Верховной Рады Украины Мустафе Джемилеву, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Следственного комитета РФ.

В сообщении отмечается, что следователи Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю в связи с вновь открывшимся обстоятельствами приняли к производству уголовные дела, ранее возбужденные крымским УФСБ России в отношении гражданина Украины, бывшего председателя экстремистской организации "Меджлис" Мустафы Джемилева.

"Сегодня ему предъявлено обвинение в пересечении государственной границы Российской Федерации при въезде иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством России, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК РФ); небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 УК РФ); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 мая 2014 года Джемилев прибыл из Киева в аэропорт Шереметьево, где пограничники отказали ему во въезде в страну, и он отправился обратно на Украину. "Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска "Армянск" (Турецкий вал). Однако дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений", - говорится в сообщении.

Также бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7.62. Джемилев хранил в сейфе в своем доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС того же калибра. В СК отметили, что сын Джемилева узнал, где находится ключ от сейфа, забрал из него карабин в мае 2013 года и убил человека.

"В настоящее время следствием в рамках расследования данных уголовных дел во взаимодействии с правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства, а также иная противозаконная деятельность бывшего лидера "Меджлиса" на территории полуострова", - говорится в сообщении.

Адвоката ознакомили с обвинениями

Адвокат Джемилева Николай Полозов на своей странице в Facebook также подтвердил, что следователи ознакомили его с обвинениями. Защитник уточнил, что 10 патронов к карабину были приобретены в период с 1996 по 2013 годы. "Из карабина, принадлежащего Мустафе Джемилеву, его сыном по неосторожности была причинена смерть человеку. СК квалифицирует виновность Мустафы Джемилева в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом, что повлекло тяжкие последствия", - пояснил адвокат.

Полозов добавил, что дело Джемилева расследует тот же следователь, что занимается делом председателя запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова.

В пресс-службе Следственного комитета РФ 31 марта сообщили о предъявлении Чубарову обвинений по факту организации массовых беспорядков в Крыму в феврале 2014 года. Также, по данным СК, весной 2015 года Чубаров в эфире одного из украинских телеканалов высказывал "призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов Российской Федерации, а также к присоединению Республики Крым к территории Украины".

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