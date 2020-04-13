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Пандемия коронавируса нового типа

В Уфе возбуждено дело о распространении фейка о коронавирусе

Поводом послужило появление в одной из социальных сетей ролика, в котором утверждалось, что руководство закрытой на карантин больницы, сбежало из медучреждения через окно

ТАСС, 13 апреля. Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением заведомо ложной информации о ситуации в республиканской клинической больнице в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), по факту распространения ложной информации о ситуации с новой коронавирусной инфекцией", - указано в сообщении.

По данным следствия, в одной из социальных сетей появилось сообщение о том, что руководство клинической больницы, закрытой на карантин", "через окно покинуло здание медицинского учреждения". Сообщение сопровождалось видеозаписью. "Как установлено следствием, указанная информация не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

Республиканская клиническая больница Уфы, которая является одним из крупнейших медицинских учреждений в Башкирии, закрылась на карантин после того, как пять врачей и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящее время в больнице находятся 604 пациента и 615 сотрудников, у 170 из них заподозрили коронавирус.

В понедельник главврач клиники Эльза Сыртланова сообщила, что в больнице находятся 52 пациента с коронавирусом. По данным Минздрава республики, положительный анализ на коронавирусную инфекцию в настоящее время подтвержден у 28 пациентов и 12 врачей больницы.

В настоящее время следователи также проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту распространения инфекции в больнице.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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