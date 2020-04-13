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Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Мосгорсуд обязал Мещанский суд пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154

Адвокат Игорь Трунов пояснил, что оспаривалось решение Мещанского суда от 11 февраля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский городской суд отменил отказ Мещанского суда Москвы рассматривать вопрос о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи. Как уточнил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших, дело направленно на новое рассмотрение в тот же суд в другом составе.

"13 апреля Мосгорсуд по моей жалобе отменил постановление судьи Мещанского районного суда об отказе в отмене постановления о прекращении уголовного дела по авиакатастрофе под Сочи. Дело направлено в Мещанский суд на новое рассмотрение", - сказал Трунов.

Он уточнил, что оспаривалось решение Мещанского суда от 11 февраля.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

Теги
РоссияКрушение Ту-154 Минобороны РФ
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