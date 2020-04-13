Генпрокуратура проверит данные о массовом заражении коронавирусом в больнице в Уфе

ТАСС, 13 апреля. Генпрокуратура взяла на контроль проверку по факту публикации в СМИ о массовом заражении коронавирусом в Республиканской клинической больнице Уфы. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

"В связи с размещением в СМИ сведений о массовом заражении Covid-19 в ГБУЗ "Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова", Генеральной прокуратурой РФ контролируется ход проверки, проводимой прокуратурой Республики Башкортостан. В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") по факту распространения заведомо ложной информации о ситуации в республиканской клинической больнице в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. По данным следствия, в соцсети было размещено сообщение о том, что руководство больницы, закрытой на карантин, "через окно покинуло здание медицинского учреждения". Сообщение сопровождалось видеозаписью.

Республиканская клиническая больница Уфы, которая является одним из крупнейших медицинских учреждений в Башкирии, была закрыта на карантин после того, как пять врачей и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящее время в больнице находятся 604 пациента и 615 сотрудников, у 170 из них подозревают коронавирус. В понедельник главврач клиники Эльза Сыртланова сообщила, что в больнице находятся 52 пациента с коронавирусом. По данным Минздрава республики, положительный анализ на коронавирусную инфекцию в настоящее время подтвержден у 28 пациентов и 12 врачей больницы.

В настоящее время следователи также проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту распространения инфекции в больнице.