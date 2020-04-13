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Пандемия коронавируса нового типа

Генпрокуратура проверит данные о массовом заражении коронавирусом в больнице в Уфе

Ранее в соцсетях было размещено сообщение о том, что руководство больницы, закрытой на карантин, "через окно покинуло здание медучреждения". Следователи возбудили дело по факту распространения заведомо ложной информации

ТАСС, 13 апреля. Генпрокуратура взяла на контроль проверку по факту публикации в СМИ о массовом заражении коронавирусом в Республиканской клинической больнице Уфы. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

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"В связи с размещением в СМИ сведений о массовом заражении Covid-19 в ГБУЗ "Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова", Генеральной прокуратурой РФ контролируется ход проверки, проводимой прокуратурой Республики Башкортостан. В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") по факту распространения заведомо ложной информации о ситуации в республиканской клинической больнице в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. По данным следствия, в соцсети было размещено сообщение о том, что руководство больницы, закрытой на карантин, "через окно покинуло здание медицинского учреждения". Сообщение сопровождалось видеозаписью.

Республиканская клиническая больница Уфы, которая является одним из крупнейших медицинских учреждений в Башкирии, была закрыта на карантин после того, как пять врачей и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящее время в больнице находятся 604 пациента и 615 сотрудников, у 170 из них подозревают коронавирус. В понедельник главврач клиники Эльза Сыртланова сообщила, что в больнице находятся 52 пациента с коронавирусом. По данным Минздрава республики, положительный анализ на коронавирусную инфекцию в настоящее время подтвержден у 28 пациентов и 12 врачей больницы.

В настоящее время следователи также проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту распространения инфекции в больнице.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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