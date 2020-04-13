В Петербурге задержан пациент, совершивший поджог в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Доставленный в больницу на Константиновской улице в Петродворцовом районе Петербурга мужчина совершил поджог в служебном помещении и устроил погром в медицинском изоляторе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления вневедомственной охраны (УВО) войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области, злоумышленник задержан.

"Наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району Санкт-Петербурга задержал нетрезвого мужчину, который умышленно повредил имущество больницы в городе Петергофе", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным УВО, мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был доставлен в больницу на Константиновской улице. Его поместили в медицинский изолятор, где он начал вести себя агрессивно и разбил стекло двери. После этого мужчину перевели в другой медицинский изолятор, где он снова разбил стекло двери, а также, проникнув в расположенное по соседству служебное помещение, совершил поджог сложенных там бумажных принадлежностей.

Медработники потушили пламя с помощью огнетушителя и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники Росгвардии, обеспеченные средствами индивидуальной медицинской защиты, задержали правонарушителя на месте происшествия. После прохождения осмотра и всех необходимых медицинских процедур задержанный мужчина, у которого не было выявлено признаков каких-либо заболеваний, был передан сотрудникам полиции.