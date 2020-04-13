В Ленобласти возбудили дело о нарушении тайны переписки в соцсети "ВКонтакте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении тайны переписки в социальной сети "ВКонтакте" возбуждено после заявления жителя города Тихвина Ленинградской области и прокурорской проверки. Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, также возбуждено уголовное дело о незаконном сборе сведений о частной жизни.

"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия") и ч. 1 ст. 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки")", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным надзорного ведомства, в прокуратуру поступило заявление гражданина, в котором он указывает, что на его мобильный телефон с неизвестного номера поступило смс-сообщение, к которому был прикреплен скрин-шот переписки заявителя из соцсети "ВКонтакте", содержащей сведения о его частной жизни и являющейся личной тайной заявителя.

Была проведена проверка, ее результаты направили следователям, которые, по требованию прокуратуры, возбудили два уголовных дела. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление следов преступления.