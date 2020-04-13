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В деле осужденного за педофилию в Калужской области выявили новые эпизоды

Мужчину подозревают в изнасиловании еще двух девочек

ТАСС, 13 апреля. Следственное управление СК по Калужской области возбудило уголовное дело по дополнительным эпизодам насильственных действий в отношении двух девочек против 48-летнего жителя Жуковского района, который осужден за аналогичное преступление. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Белоусово Жуковского района. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") в отношении двух девочек. В 2019 году он был осужден за аналогичные действия в отношении двух других девочек", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина в 2018 году зарегистрировался в социальной сети под вымышленным именем и уговорил девочек 12 и 14 лет переслать ему фотографии в обнаженном виде.

После выявления первых преступлений мужчина пытался бежать, выпрыгнув с третьего этажа следственного отдела. Угнал автомобиль, но вскоре его задержали. В пресс-службе регионального ведомства уточнили, что он приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии. Расследование по дополнительным эпизодам продолжается.

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РоссияКалужская область
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