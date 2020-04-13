В Омске возник пожар в многоквартирном доме

ОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Почти 80 спасателей ликвидируют в Омске пожар, который охватил четыре квартиры в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

"В двухэтажном доме на восемь квартир горят две квартиры на первом этаже с прогарами на второй этаж. Итого 4 квартиры. К тушению пожара привлечены от МЧС 76 человек и 16 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре, площадь которого еще устанавливается, поступило 22:54 (19:54 мск). О пострадавших не сообщается.