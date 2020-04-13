Суд Москвы арестовал гендиректора торговой компании за уклонение от уплаты налогов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы до 18 мая арестовал генерального директора ООО "Специальные компьютерные системы" (СКС) Владислава Чекалова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

"Тверским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 мая в отношении Чекалова Владислава Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере")", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что решение было принято в понедельник со второго раза, так как суд 10 апреля дополнительно истребовал документы по делу.

Санкция вменяемой Чекалову статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Компания СКС занимается оптовой торговлей компьютеров, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.