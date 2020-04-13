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В Петербурге мужчина с сайта знакомств избил учителя

Злоумышленник также похитил у потерпевшей мобильный телефон и деньги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Фигурантом дела о разбойном нападении на учительницу английского языка в Петербурге стал мужчина, с которым она познакомилась в интернете на сайте знакомств. Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры города, обвинительное заключение в отношении 29-летнего злоумышленника уже утверждено.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о разбойном нападении на учителя английского языка в отношении 29-летнего мужчины. По версии следствия, потерпевшая на одном из бесплатных сайтов знакомств, познакомившись с мужчиной по имени "Марсель", предложила ему свои услуги репетитора английского языка. Обвиняемый откликнулся и уже на следующий день был в гостях у потерпевшей", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным прокуратуры, после окончания урока мужчина избил учительницу, а также похитил дорогостоящий мобильный телефон и деньги. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья"). Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.

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РоссияСанкт-Петербург
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