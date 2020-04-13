Двое детей пострадали в ДТП на востоке Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в понедельник вечером во Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщили журналистам в УГИБДД по городу, пострадали двое детей.

"По предварительной информации, на Дунайском проспекте у дома 43 произошло столкновение трех транспортных средств: Chevrolet, Opel и Volkswagen. В результате ДТП пострадали дети из автомобиля Opel: мальчики 2013 года рождения и 2020 года рождения", - сказано в сообщении управления.

Пострадавших доставили в больницу. Проводится проверка.