{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двое детей пострадали в ДТП на востоке Петербурга

Во Фрунзенском районе столкнулись три автомобиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в понедельник вечером во Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщили журналистам в УГИБДД по городу, пострадали двое детей.

"По предварительной информации, на Дунайском проспекте у дома 43 произошло столкновение трех транспортных средств: Chevrolet, Opel и Volkswagen. В результате ДТП пострадали дети из автомобиля Opel: мальчики 2013 года рождения и 2020 года рождения", - сказано в сообщении управления.

Пострадавших доставили в больницу. Проводится проверка.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Адвокаты активиста Котова собираются просить суд перенести рассмотрение дела
Сторона защиты считает, что рассмотрение дела по существу невозможно в условиях пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС