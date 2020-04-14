Мосгорсуд пересмотрит дело Константина Котова

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник пересмотрит дело активиста Константина Котова, осужденного ранее на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга. Заседание суда назначено на 10:00.

В зал суда пустят только участников процесса: представителя обвинения, адвокатов, судей, секретаря судебного заседания. Это сделано согласно решению Верховного суда, регламентирующего работу судей в период пандемии коронавирусной инфекции.

Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Изначально Мосгорсуд должен был пересмотреть дело 26 марта, однако из-за эпидемиологической ситуации было решено перенести заседание на 14 апреля.

Котова осудили в сентябре 2019 года, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") на соответствие Конституции РФ.

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

25 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову. После этого защита попросила суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". Тем не менее защита настаивает на отмене приговора как незаконного.

Первый осужденный

Первым осужденным по данной статье в 2015 году стал активист Ильдар Дадин, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Дадин оспорил статью в Конституционном суде, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор. Статью 212.1 УК РФ предлагали декриминализировать, но эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.