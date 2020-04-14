Адвокаты активиста Котова собираются просить суд перенести рассмотрение дела

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сторона защиты Константина Котова, осужденного ранее на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга, намерена просить Мосгорсуд перенести заседание по вопросу пересмотра его дела из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

"Мы считаем, что рассмотрение дела по существу невозможно в условиях пандемии. Мы не можем рисковать здоровьем свидетелей и специалиста, а их допрос обязателен, поскольку Кассационный суд напрямую указал на нарушение права подсудимого на справедливое судебное разбирательство отказом допросить свидетелей со стороны защиты. Мы также убеждены, что дело Котова, имеющее огромный общественный резонанс, должно рассматриваться публично, в присутствии прессы и слушателей, что невозможно в условиях карантина. Таким образом, мы считаем, что сам процесс должен быть отложен", - заявила адвокат.

Она также подчеркнула, что завтра адвокаты Котова намерены просить суд изменить ему меру пресечения. "Мы требуем немедленного освобождения Кости, изменения ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей", - отметила Эйсмонт.

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

25 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову. После этого защита попросила суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". Тем не менее защита настаивает на отмене приговора как незаконного.

Первый осужденный

Первым осужденным по данной статье в 2015 году стал активист Ильдар Дадин, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Дадин оспорил статью в Конституционном суде, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор. Статью 212.1 УК РФ предлагали декриминализировать, но эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.