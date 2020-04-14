{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Хабаровском крае возбудили дело против сбежавшей из-под карантина женщины

Она покинула госпиталь и заразила своих знакомых

ХАБАРОВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района, которая сбежала из-под карантина и заразила людей. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

"Дело возбуждено", - сказал Минаев.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщила, что из-за халатности жительницы Советско-Гаванского района, у которой обнаружили инфекцию, заразились несколько человек. Женщина проигнорировала требования врачей и самостоятельно покинула инфекционный госпиталь, заразив своих знакомых.

В Хабаровском крае на лечении в настоящее время находятся 42 зараженных коронавирусной инфекцией. Двое находятся в реанимации, один на аппарате искусственной вентиляции легких, один - на кислородной поддержке. В Советско-Гаванском районе зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
СК возбудил дело по факту публикации в паблике "Омбудсмен полиции" фейка о коронавирусе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС