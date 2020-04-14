В Хабаровском крае возбудили дело против сбежавшей из-под карантина женщины

ХАБАРОВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района, которая сбежала из-под карантина и заразила людей. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

"Дело возбуждено", - сказал Минаев.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщила, что из-за халатности жительницы Советско-Гаванского района, у которой обнаружили инфекцию, заразились несколько человек. Женщина проигнорировала требования врачей и самостоятельно покинула инфекционный госпиталь, заразив своих знакомых.

В Хабаровском крае на лечении в настоящее время находятся 42 зараженных коронавирусной инфекцией. Двое находятся в реанимации, один на аппарате искусственной вентиляции легких, один - на кислородной поддержке. В Советско-Гаванском районе зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом.