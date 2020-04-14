Полицейские задержали подозреваемого в похищении студента в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в разбое и похищении студента в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратился 18-летний москвич, который сообщил, что в районе Китай-города к нему подошли двое неизвестных и, угрожая ножами, отобрали мобильный телефон и деньги. Затем они насильно посадили его в такси и, угрожая и запугивая, повезли в неизвестном направлении. Через некоторое время злоумышленники забрали у студента банковскую карту и в одном из терминалов перевели его сбережения на свой счет, а затем скрылись.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых в арендованной им квартире на улице Павла Корчагина", - сказала Волк.

Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбудили уголовное дело в отношении двух соучастников. "В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека ) и ст. 162 УК РФ (разбой)", - сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что у студента были украдены 3 тыс. рублей, а с банковской карты его заставили снять 26 тыс. рублей. Один из подозреваемых арестован.