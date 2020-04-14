В Ростове возбудили дело о нарушении санитарных норм в больнице после проверки полпредства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушение санитарно-эпидемиологических правил в больнице Ростова-на-Дону возбудили после проверки рабочей группы при полпредстве президента. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО).

"13 апреля 2020 г. на основании материалов проверки, проведенной 8 апреля 2020 года Роспотребнадзором совместно с ответственными сотрудниками аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе в МБУЗ "Городская больница № 6" г. Ростова-на-Дону, Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 236 "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий", - говорится в сообщении.

Ранее в полпредстве сообщали, что 10 апреля в ходе проверки городской больницы № 6 в Ростове-на-Дону были установлены нарушения правил изоляции инфицированной коронавирусом пациентки с другими больными и медицинскими работниками. Поводом для проверки послужило обращение в рабочую группу по противодействию распространения коронавирусной инфекции при полномочном представителе президента РФ в ЮФО пациентов больницы, проходивших в ней лечение от пневмонии. По их словам, вместе с ними несколько дней на лечении в больнице находилась пациентка с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией, которая впоследствии была переведена в специализированное лечебное учреждение.

Накануне министр здравоохранения региона Татьяна Быковская сообщила, что результаты тестирования медицинского персонала и пациентов больницы показали, что коронавирусом заразился врач-рентгенолог. По ее словам, 31 сотрудник больницы находится на изоляции на территории лечебного учреждения и не допускается к пациентам.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Ростовской области составляет 98 человек, восемь пациентов выздоровели. Как сообщил заместитель губернатора области Сергей Бондарев, семь человек находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.