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В Пензе задержаны члены ОПГ, инсценировавшие более 40 ДТП ради страховок

Им грозит до шести лет лишения свободы

ПЕНЗА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали членов организованной преступной группы, инсценировавших в Пензе более 40 ДТП и незаконно получивших страховые выплаты на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД по региону.

"На территории Пензы в период с 2016 по 2019 год действовала группа в количестве не менее 10 человек, которые с целью получения со страховых компаний денежных средств в виде страховых выплат инсценировали ДТП. <…> Установлена причастность данной группы к инсценировке 44 дорожно-транспортных происшествий на территории Пензы", - говорится в сообщении.

После ДТП злоумышленники получали страховые выплаты в размере от 5 до 150 тыс. рублей. "Ущерб, причиненный страховым компаниям действиями фигурантов уголовного дела, оценивается в сумму свыше 2,5 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

По факту мошенничества в сфере страхования возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ. Члены преступной группы задержаны, они дали признательные показания. По решению суда они находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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РоссияПензенская область
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