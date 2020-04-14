Суд смягчил меру пресечения перевозчику, чей автобус врезался в стену в Перми в 2019 году

ПЕРМЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Суд смягчил меру пресечения индивидуальному предпринимателю Павлу Дробинину, чей пассажирский автобус в августе 2019 года врезался в бетонную стену в Перми, в результате ДТП погиб человек и пострадало более 30. Дробинин отпущен из СИЗО под домашний арест, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Дробинин находится на домашнем аресте. Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест до 20 мая. Ход следствия продлен", - сказал собеседник агентства.

Авария с участием пассажирского автобуса № 53 произошла в Перми 17 августа 2019 года, в результате ДТП погиб один человек, пострадали 35, в больницу попали 34 человека, позже умерла еще одна пассажирка. Тогда администрация Перми сообщала, что предварительной причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, его расследование продолжается. Водитель был задержан, но позже ему избрали принудительную меру в виде обязательства о явке. Позднее по делу был задержан перевозчик Павел Дробинин.