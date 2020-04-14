В Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти самолетов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрывов было направлено во вторник вечером по электронной почте в экстренные службы аэропорта Шереметьево в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В специализированные службы Шереметьево поступило сообщение о "минировании" пяти бортов. В момент получения сообщения все самолеты были в полете. В настоящее время они приземлились в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, опасных для жизни предметов в этих самолетах не найдено.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.