Зеленский заявил, что ситуацию с пожаром у Чернобыльской АЭС взяли под контроль

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Ситуация с лесным пожаром в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС полностью взята под контроль, угрозы для станции или людей нет. Об этом во вторник в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ситуация (в зоне отчуждения - прим. ТАСС) контролируемая, радиационный фон в столице и Киевской области в норме", - заверил глава государства.

Он уточнил, что накануне в зоне отчуждения ликвидировано шесть участков возгорания. "Открытого огня не наблюдается, а полиция уже задержала лиц, которые понесут ответственность", - добавил Зеленский. Президент напомнил, что подобные нарушения предусматривают крупный штраф или лишение свободы.

Пожар вблизи Чернобыля начался 4 апреля. За это время сгорели 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году. Возгорание пошло на спад после дождей, которые начались в понедельник вечером. Во вторник в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар в зоне отчуждения потушен, но понадобится еще несколько дней, чтобы полностью прекратилось тление. Полицейские уже задержали несколько подозреваемых в нарушении правил обращения с огнем, идут следственные действия.