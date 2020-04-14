Причиной утечки газа в Подмосковье, где погибли два человека, стало отключение генератора

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Утечка газа в доме в подмосковной деревне Синьково, где погибли мужчина и девочка, произошла из-за отключения генератора. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По предварительным данным следствия, вероятной причиной утечки газа могло стать автоматическое выключение генератора из-за перепадов в электрической сети", - сообщили в ГСУ.

В деревне Синьково городского округа Раменское три человека отравились угарным газом в частном доме. 71-летний мужчина и восьмилетняя девочка погибли, 70-летняя женщина госпитализирована. По данному факту проводится доследственная проверка.