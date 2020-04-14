{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Причиной утечки газа в Подмосковье, где погибли два человека, стало отключение генератора

В результате происшествия в деревне Синьково еще один человек получил отравление угарным газом, его госпитализировали

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Утечка газа в доме в подмосковной деревне Синьково, где погибли мужчина и девочка, произошла из-за отключения генератора. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По предварительным данным следствия, вероятной причиной утечки газа могло стать автоматическое выключение генератора из-за перепадов в электрической сети", - сообщили в ГСУ.

В деревне Синьково городского округа Раменское три человека отравились угарным газом в частном доме. 71-летний мужчина и восьмилетняя девочка погибли, 70-летняя женщина госпитализирована. По данному факту проводится доследственная проверка.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Зеленский заявил, что ситуацию с пожаром у Чернобыльской АЭС взяли под контроль
Президент Украины отметил, что угрозы для станции или людей нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС