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В центре Москвы безработный украл у курьера заказ

Подозреваемого задержали

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Безработный, угрожая пистолетом, украл у курьера баллон с пищевой закисью азота, который тот доставил по адресу в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России, злоумышленник задержан.

По данным главка, накануне в службу "02" от курьера поступило сообщение о разбое на улице Долгоруковская, д. 40.

"Прибывшие на место полицейские установили, что по указанному адресу при доставлении курьером заказа - баллона с пищевой закисью азота объемом 5 литров - к нему подошел неизвестный, угрожая предположительно пистолетом, открыто похитил заказ, а затем скрылся", - сказали в главке, добавив, что сумма материального ущерба составила более 4 тыс. рублей.

В полиции отметили, что им удалось задержать злоумышленника - 30-летнего безработного. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

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