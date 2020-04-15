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Пандемия коронавируса нового типа

Сбежавшего из больницы Петербурга пациента с подозрением на коронавирус нашли в Гатчине

Полицейские вернули мужчину обратно в медицинское учреждение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскали 33-летнего мужчину с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, который сбежал во вторник из больницы в Санкт-Петербурге после забора у него анализов, не дождавшись результата. Об этом сообщили в среду журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

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"Сотрудники полиции сегодня ночью обнаружили беглеца в городе Гатчина [в Ленинградской области] по месту жительства его сожительницы", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что разыскиваемый встретил полицейских в маске и перчатках. Однако зарегистрирован мужчина в квартире в Петербурге и сотрудники МВД устанавливают, каким образом он добрался до Гатчины и с кем контактировал после побега из больницы. Мужчину вернули обратно в медучреждение.

"Материалы по данному факту направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела", - отметили в полиции.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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