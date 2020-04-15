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В Подмосковье автомобиль врезался в дерево и загорелся

В результате аварии пострадали пять человек

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП на Новорязанском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Авария произошла в среду ночью в селе Никитское Раменского городского округа. "Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате столкновения машина загорелась. Пять человек пострадали", - сказала собеседница агентства.

По данным главка, пострадавшие с ожогами доставлены центральную городскую больницу.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, детей среди пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что загорание легкового автомобиля произошло в результате взрыва газового баллона. "В сгоревшей машине использовалось газовое оборудование. Причиной пожара стал взрыв баллона с газом. По данному факту начата доследственная проверка", - сказали в полиции, отметив, что все пострадавшие получили неопасные для жизни повреждения.

В новость были внесены изменения (12:18 время мск) — добавлен комментарий ГУ МВД по Московской области.

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