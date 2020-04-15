В Петербурге задержан грабитель, укравший у мужчины 4 тыс. медицинских масок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Мужчину задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в том, что он ограбил гражданина и украл у него 4 тыс. медицинских масок, который тот пытался продать через интернет. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"По подозрению в преступлении задержан житель Дагестана", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина раздобыл крупную партию медицинских масок из 4 тыс. штук, которую он хотел продать через интернет за 156 тыс. рублей (по 39 рублей за штуку). Он разместил объявление в социальной сети Instagram и нашел покупателя, с которым договорился встретиться на Васильевском острове.

На встрече группа людей отобрала у продавца 4 тыс. масок, а затем они скрылись с места происшествия, не заплатив. Остальные участники инцидента устанавливаются.