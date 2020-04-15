В Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в систематических преступлениях сексуального характера в отношении детей в Петербурге. Как сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, возбуждено уголовное дело сразу по трем статья УК РФ.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия). В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержан 30-летний мужчина", - сказано в сообщении управления.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области журналистам сообщили, что в феврале в следственные органы обратилась местная жительница с заявлением о том, что в середине дня на улице Куйбышева в Петроградском районе Петербурга неизвестный злоумышленник изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери. Также было установлено, что тот же злоумышленник путем переписки в социальной сети "ВКонтакте" совершил развратные действия в отношении другой 13-летней школьницы. Подозреваемый был задержан в поселке Янино Ленинградской области.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.