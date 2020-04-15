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В Забайкалье локализовали природный пожар на 3 тыс. га

Всего в регионе действует 21 лесной пожар на площади около 20 тыс. га

ТАСС, 15 апреля. Локализован крупный природный пожар на площади около 3 тыс. га, действовавший с прошлой недели около села Кука в Забайкальском крае. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального Минприроды.

"Силами Забайкаллесхоза и Авиалесоохраны пожар в районе станции Кука локализован. На данный момент там работает 59 человек и 10 единиц техники. Специалисты продолжают осмотр пожара, ситуация под контролем", - сообщили в пресс-службе.

Ранее власти Забайкалья решили увеличить группировку по тушению крупного пожара.

По последним данным, на территории государственного лесного фонда Забайкальского края действует 21 лесной пожар на площади около 20 тыс. га. В тушении участвуют 726 человек, привлечено 87 единиц техники.

С 16 апреля в лесах Забайкалья начнет действовать режим ЧС, соответствующий документ подписал губернатор Александр Осипов. Постановление ограничивает пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ. Нарушителям грозят крупные штрафы, а те, кто сообщит достоверную информацию о виновниках лесных пожаров и поможет полиции в их задержании, получат вознаграждение до 30 тыс. рублей.

В Забайкальском крае в пожароопасный сезон обычно горят большие территории. Год назад из-за пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке Забайкальского края в апреле пострадали 17 населенных пунктов, сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки, социальные объекты, травмы получили 36 человек. Ущерб составил 1 млрд рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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