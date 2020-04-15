В КЧР задержали двух закладчиков героина

ЧЕРКЕССК, 15 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали двух жителей Карачаево-Черкесии, которые занимались сбытом героина. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МВД по региону.

"В ходе оперативного сопровождения уголовного дела по покушению на сбыт наркотиков сотрудники УНК МВД по КЧР установили двух жителей г. Черкесска. Данные лица подозреваются в неоднократных (более 20) фактах сбыта героина на территории республиканской столицы. В различных районах города из тайников-закладок сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота героин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении подозреваемых возбуждено девять уголовных дел по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Их арестовали.