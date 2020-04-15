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В ДТП в Дагестане погибли пять человек

Еще один получил травмы

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Левашинском районе Республики Дагестан, в результате погибли пять человек, еще один госпитализирован. Об этом сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС.

"В 17:40 поступила информация о ДТП в Левашинском районе на 20-м км автодороги Буйнакск - Леваши между населенными пунктами Урма и Кулецма с участием ВАЗ-2110 и Lada Priora. В результате ДТП пострадали 6 человек, из них 5 человек погибли, один пострадавший каретой скорой помощи был доставлен в ЦРБ Левашинского района", - говорится в сообщении.

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