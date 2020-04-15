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В Подмосковье приезжий избил двух подростков

Инцидент произошел в Балашихе

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Приезжий из ближнего зарубежья избил двух подростков на детской площадке в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"13 апреля 32-летний гражданин одного из соседних государств на детской площадке в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха в ходе ссоры нанес телесные повреждения 17-летнему подростку и его 14-летнему знакомому", - сказали в ГСУ.

По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливаются мотивы избиения.

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