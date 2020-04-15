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Мосгорсуд признал законным продление ареста замглавы "Аэрофлота"

Ранее Басманный суд также продлил до 30 мая арест председателю адвокатской коллегии "Консорс" Александру Сливко, адвокату коллегии Дине Кибец и бывшему руководителю юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста заместителю генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимиру Александрову и остальным фигурантам уголовного дела до 30 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил жалобу стороны защиты без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменения", - сказали в суде.

Ранее Басманный суд продлил арест председателю адвокатской коллегии "Консорс" Александру Сливко, адвокату коллегии Дине Кибец и бывшему руководителю юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой до 30 мая, однако сторона защиты обвиняемых обжаловала данное решение.

 

Суть дела

 

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поясняла, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.

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