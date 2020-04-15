В Москве произошел конфликт со стрельбой

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе ссоры на Окской улице в Москве, нападавший скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В доме 28 по Окской улице, предположительно между соседями, произошел конфликт. В ходе него один из участников ссоры выстрелил в другого из огнестрельного, предположительно гладкоствольного оружия, и скрылся. Пострадавший госпитализирован", - сказали в полиции, добавив, что ведется розыск злоумышленника.

После случившегося проводится доследственная проверка.