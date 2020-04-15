В Москве задержали мужчину, стрелявшего в своего соседа на Окской улице в Москве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали на Окской улице мужчину, который стрелял в своего знакомого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали жителя столицы 1973 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в среду вечером в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте на Окской улице, 28, в ходе которого один из его участников выстрелил в своего знакомого из охотничьего оружия, мужчина был ранен в ногу. "Пострадавший передан медикам для оказания необходимой помощи. Подозреваемый доставлен в территориальный отдел МВД для разбирательства, устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в главке.

Ранее сообщалось, что для задержания подозреваемого был привлечен СОБР Главного управления Росгвардии по Москве.

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, после стрельбы проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Она добавила, что конфликт между мужчинами произошел во время распития алкоголя.

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