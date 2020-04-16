В США слушания по делу россиянина Фирсова перенесли на 15 мая

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Судебные слушания по делу россиянина Кирилла Фирсова, задержанного в США по подозрению в хищении персональных данных, отложены до 15 мая. Об этом говорится в постановлении, поступившем в среду в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния в Сан-Диего.

Ранее планировалось, что заседание состоится 26 марта, позднее его перенесли на 16 апреля. В настоящее время дело рассматривает судья Эллисон Годдард. Согласно решению суда, россиянин остается под стражей.

В документах суда не приводятся официальные причины очередного переноса слушаний. Ранее адвокат россиянина Игорь Литвак указал в беседе с корреспондентом ТАСС, что судебное разбирательство по делу Фирсова замедлилось из-за распространения нового коронавируса.

Американские власти задержали Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Россиянин был задержан в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке 7 марта.