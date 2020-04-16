{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Японии задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 700 кг

По оценкам специалистов, цена партии на черном рынке составляет порядка $130 млн

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Таможенные службы города Иокогама задержали крупнейшую в истории страны партию контрабандного кокаина весом около 700 кг. Наркотики были обнаружены на судне, которое стояло в порту, сообщает в четверг агентство Kyodo.

Кокаин был спрятан в одном из контейнеров среди ящиков для бананов. Экипаж отрицает свою причастность к провозке запрещенных веществ. Откуда именно судно прибыло в Иокогаму, не сообщается.

По оценкам специалистов, цена партии на черном рынке составляет порядка 14 млрд иен ($130 млн). Японская полиция предполагает, что к транспортировке груза причастна крупная международная группа контрабандистов. Также не исключен вариант, что груз не предназначался для доставки в Японию, а злоумышленники просто не смогли передать его заказчику в пункте назначения.

В октябре прошлого года в порту Кобе была арестована партия кокаина весом 400 кг.

Теги
Япония
Реклама на ТАСС
Дело главы филиала "Мосэнерго" о гибели людей в общежитии ГРЭС-2 Сахалина передали в суд
Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС