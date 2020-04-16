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На Сахалине полиция задержала браконьеров-краболовов

Сумма причиненного ими ущерба составила 1,3 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух краболовов рядом с заливом Терпения на Сахалине. Общая сумма причиненного браконьерами ущерба составила 1,3 млн рублей, сообщается в четверг в пресс-релизе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"Сотрудники Поронайского линейного отдела выявили двоих ранее неоднократно судимых, в том числе и за тяжкие преступления, местных жителей 48 и 40 лет, которые занимались незаконной добычей камчатского краба. В ходе задержания мужчины не выполнили законные требования сотрудников транспортной полиции о предъявлении документов и попытались скрыться на автомобиле, 48-летний водитель умышленно совершил опасные маневры и задел автомобилем по касательной сотрудника полиции", - говорится в сообщении. Стражи правопорядка применили табельное оружие для остановки транспортного средства.

По данным полиции, в кузове автомобиля обнаружили 92 камчатских крабов, резиновую лодку и сети. Ущерб государству составил свыше 1,3 млн рублей. Все биоресурсы изъяли, они находятся на хранении. В отношении браконьеров избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

По факту незаконной добычи водных биоресурсов в отношении краболовов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов"). Браконьерам грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Кроме того, по факту применения насилия в отношении представителей власти материалы направили в Сахалинский следственный отдел на транспорте для принятия процессуального решения.

Теги
РоссияСахалинская область
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