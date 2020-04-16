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В коттеджном поселке Подмосковья горит магазин на площади 300 кв. метров

Пожар произошел в поселке Жуковка в Одинцове

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Крыша магазина загорелась в элитном поселке Жуковка в городском округе Одинцово, площадь пожара составляет 300 кв. метров. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила в 07:20 мск. "По прибытии на место установлено, что горит кровля здания на площади 300 кв. метров. Создан штаб пожаротушения", - сказала собеседница агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, угроза распространения огня сохраняется.

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