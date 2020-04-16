Фура упала в Большую Невку в Петербурге

По данным МЧС, инцидент произошел в районе дома номер 37 по Выборгской набережной. "Прибывшим спасателям удалось зацепить прицеп у дома 41, тягач с водителем затонул", - отметили в главке МЧС, добавив, что тело водителя извлекли на берег.

"Фура находится в реке, фургон тоже. Работают спасатели, извлекают. Водителя нашли, он погиб", - сказал представитель ведомства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Грузовик упал в реку Большую Невку в Санкт-Петербурге на Выборгской набережной, водитель погиб, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

По данным управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, фурой управлял мужчина 1978 года рождения. Ведомство проводит проверку, причины ДТП устанавливаются.

В соцсетях и местных СМИ опубликовали видео инцидента, на котором видно, как грузовик едет по пустой набережной, а затем резко выезжает на встречную полосу, сбивает рекламный щит, ограждение на набережной и падает в реку.

На фото с места ЧП, которое предоставило управление ГИБДД, на фургоне виден логотип транспортно-логистического сервиса Vezu.