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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство бизнесмена

Мужчину с ножевыми ранениями нашли на перекрестке улицы Парашютной и дороги в Каменку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту ножевого ранения бизнесмена, найденного на дороге в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.

Об обнаружении мужчины с ножевым ранением в шею на дороге сообщил ТАСС источник в экстренных службах в среду. По предварительным данным, потерпевшим оказался глава строительной фирмы "УНР 41" Максим Ротцы. Его обнаружили сидящим на обочине на перекрестке улицы Парашютной и дороги в Каменку возле внедорожника Land Rover.

В полиции подтвердили информацию об обнаружении бизнесмена, не уточнив название фирмы и имя пострадавшего. "Генеральный директор одной из строительных фирм, который с ножевым ранением шеи в тяжелом состоянии госпитализирован прибывшей бригадой скорой помощи", - сообщили в полиции.

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