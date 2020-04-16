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В Подмосковье к восьми месяцам колонии приговорили мать, бросившую ребенка на улице

Инцидент произошел в Раменском городском округе

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил к восьми месяцам колонии-поселения мать, оставившую новорожденную дочь замерзать на улице в Раменском. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Собранные следственным отделом по городу Раменскому ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летней женщине. Приговором суда ей назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщили в ГСУ.

В конце ноября 2019 года женщина оставила свою новорожденную дочь, завернутую в одеяло, на высохшей траве около дома в поселке Дружба Раменского городского округа. Температура на улице на тот момент составляла минус пять градусов. Там девочку обнаружили прохожие, и она была доставлена в больницу. Женщина полностью признала вину и раскаялась.

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