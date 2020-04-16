В Москве водитель BMW во время проверки документов напал на сотрудника ДПС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Водитель BMW во время проверки документов в Москве ударил сотрудника ДПС, порвал ему форму и попытался скрыться. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"13 апреля вблизи жилых домов на Походном проезде в Москве сотрудником ДПС ГИБДД для проверки документов был остановлен автомобиль BMW под управлением 23-летнего молодого человека. Отказываясь предъявить документы на транспортное средство, водитель вступил в конфликт с сотрудником полиции, после чего ударил его в лицо и попытался скрыться с места происшествия", - сообщила Иванова.

Во время задержания обвиняемый оказал сопротивление и порвал форму сотрудника ДПС. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), мужчине предъявлено обвинение. Он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, водитель BMW нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения, после чего его остановили полицейские. В ходе общения сотрудников ДПС с водителем выяснилось, что у него также отсутствуют документы на автомашину. В отношении гражданина составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 12.15 ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения"), ч. 3.1 ст. 12.5 ("Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям") и ч. 2 ст. 12.3 ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса ОСАГО") КоАП РФ.

В новость были внесены изменения - (11:43 мск) - добавлены подробности.