Адвокат Котова сообщил, что прения сторон по делу назначены на 20 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 20 апреля в рамках повторного рассмотрения проведет прения сторон по делу активиста Константина Котова, осужденного ранее за неоднократные нарушения правил проведения митинга. Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Пиховкин.

"Сегодня было завершено судебное следствие. Прения сторон назначены на 20 апреля", - сказал он. По словам защитника, в ходе прений прокурор попросит суд о назначении наказания, свое отношение к обвинению выскажут и защитники.

Котова осудили в сентябре 2019 года, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") на соответствие Конституции РФ.

25 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову. После этого Генпрокуратура попросила суд снизить наказание Котову до одного года колонии. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". В свою очередь защита настаивает на отмене приговора как незаконного. 27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, однако из-за эпидемиологической ситуации заседание переносилось несколько раз.